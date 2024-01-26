"دانة غاز": تعليق الإنتاج بمنشأة خور مور في كردستان العراق بعد تعرض خزان سوائل للقصف بمسيّرة

أعلنت شركة "دانة غاز"، عن تعليق الإنتاج في منشأة خور مور في كردستان العراص بعد تعرّض خزان سوائل للقصف بطائرة مسيّرة. وأمس، أبلغ مصدران "رويترز" أن طائرة مسيرة متفجرة ضربت منطقة في حقل خور مور للغاز في السليمانية بشمال العراق. وذكر مصدر لرويترز أن الانفجار أحدث أضرارا محدودة لكن لم يصب أحد. ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة المكون من شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

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