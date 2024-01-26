الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة. ولم يُحقق الجيش الإسرائيلي الأهداف المُعلن عنها مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرّة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

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