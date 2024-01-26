مسؤولان أميركيان لـ"أكسيوس": بايدن أبلغ نتانياهو بأنّه لن يشارك في حرب غزة لمدة عام

أفاد مسؤولان أميركيان موقع "أكسيوس" الأميركي، بأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن ضغط الأسبوع الماضي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لـ"تقليص العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة"، مشددًا على أنه "لن يشارك في الحرب لمدة عام".

وبحسب الموقع، تعكس تعليقات بايدن خلال مكالمة نتانياهو وبايدن يوم الجمعة الماضي القلق الأميركي المتزايد بشأن استمرار الحرب ورغبة بايدن في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من الانتخابات الاميركية.

وقال أحد مستشاري بايدن لموقع "أكسيوس"، إنّ البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب، الذين يعارض الكثير منهم سياسة بايدن بشأن حرب غزة.

وقال مصدر مقرّب من البيت الأبيض إن بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.

ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.