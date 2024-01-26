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الحكومة الألمانية: سنحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل بغض النظر عن فحواه

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نقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الألمانية، قولها إنّ "برلين ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل بغض النظر عن فحواه"، وذلك بشأن دعوى جنوب أفريقيا حول ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وكان قد رفضت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فيما أعلنت حينها أنها ستتدخل "كطرف ثالث" أمام المحكمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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