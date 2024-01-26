الحكومة الألمانية: سنحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل بغض النظر عن فحواه

نقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الألمانية، قولها إنّ "برلين ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل بغض النظر عن فحواه"، وذلك بشأن دعوى جنوب أفريقيا حول ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وكان قد رفضت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فيما أعلنت حينها أنها ستتدخل "كطرف ثالث" أمام المحكمة.