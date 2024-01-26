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تحذير من ضرب "عصب الموازنة".. مشغلو جولات التراخيص يكشفون عن "ضغوطات"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال هؤلاء في أحاديث لـ الخليج 365، "نوجه نداءنا إلى الجهات الرقابية، بسبب تعرضنا إلى ضغوطات مرة عبر تأخر دفع فواتيرنا، ومرة أخرى عن طريق التصاريح الأمنية".

وأضافوا، "كأنما هناك جهات تحاول ضرب عصب الحكومة العراقية وضرب الموازنة او الذهاب إلى اقتصادية الحزب المسيطر على الشركة الاستخراجية".


‏وطالبوا شركات جولات التراخيص بمساعدتهم من قبل وزير النفط، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، بالإضافة إلى رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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