محكمة العدل تحكم على إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت محكمة العدل اليوم إنها ‏ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعلى إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ، و على إسرائيل أن ترفع تقريراً للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

‏ وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم بطلب جنوب أفريقيا واتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة" المرفوعة ضد إسرائيل انه لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ، و لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.



‏لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل ، وأن المعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وأن أكثر من مليونيْ شخص نزحوا نتيجة الحرب ، وأن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت ، و‏الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.



واشارت الي ان المحكمة أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي

‏بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.



و قالت رئيس محكمة العدل نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية ، و ان "ثمة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تهدف إلى نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، والتعامل معهم باعتبارهم ليسوا بشراً، وقد أخذت المحكمة هذا في الاعتبار"غير قادرون على إطلاق حكم قطعي الآن والقضية قد تستغرق سنوات ، ومحكمة العدل الدولية ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

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