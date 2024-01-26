محكمة العدل الدولية: الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها منطقية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت محكمة العدل الدولية: إننا لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأخذنا في الاعتبار تصريحات قيادات إسرائيل حول غزة، خاصة وفيما يتعلق برفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

وأضافت العدل الدولية أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وانطلقت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة في قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل،

وتوجهت تظاهرات حاشدة في مدينة لاهاي الهولندية، نحو مقر محكمة العدل الدولية، قبل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبـــادة جماعية في قطاع غزة.

وأعلنت أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.