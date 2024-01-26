جنوب أفريقيا: نأمل ألاّ تنفذ إسرائيل تهديدها بعدم تطبيق تدابير محكمة العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا بياناً أشادت فيه بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم.

ووصفت الوزارة ذلك بأنه "يمثل اليوم انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي، وعلامة بارزة في سبيل السعي نحو العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضافت "تأمل جنوب إفريقيا ألا تحول إسرائيل دون تطبيق هذه الإجراءات، كما هددت علناً بالقيام بذلك، بل أن تعمل بدلاً من ذلك على الالتزام بها بالكامل كما ينبغي عليها"

وقالت إن جنوب إفريقيا ستواصل العمل ضمن المؤسسات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.