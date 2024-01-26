معرض الكتاب 2024.. هتافات صاخبة في حفل توقيع رواية الرعب والسحر "الديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد حفل توقيع رواية " الديبو" للكاتب واليوتيوبر محمد المأمون، إقبال جماهيري حاشد من مئات الشباب الذين ملأوا حفل التوقيع بهتافات صاخبة، محاولين الوصول للكاتب لالتقاط رواية ممهورة بتوقيعه.

وتوافد عدد كبير من الشباب، لالتقاط الصور السيلفي مع الكاتب، خلال تواجده في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.

وتدور أحداث الديبو حول "حليم" الطفل غير الطبيعي، فمنذ ولادته وهناك كائن أحمر يصاحبه، ينظر إليه دائمًا دول ملل، لا ينام ولا يكل ولا يمل، سلبت الحياة من سليم سنوات عديدة ، أذاقته بها مرّها، وكان والد حليم دائمًا ما يعامله بعنف دون إيضاح أسباب لذلك، دائمًا ما يبوخه وينهال عليه بالضربات، إلى أن تضخم الأمر في يوم ما؛ واضطر حليم مغادرة منزله والعيش مع جدّه في منزله.

وكبر حليم، وهو يرى أشياء وكائنات عجيبة لا يراها أحد سواه، تنقل حليم بين طيات حياته، وقدره المكتوب، وتوقف حليم عن رؤية الكائنات العجيبة منذ انتقاله إلى منزل جده، وبدأت لـ "حليم" حياة جديدة تمامًا وسار في طريقه لـ معرفة حقيقته، من هو وما هي الكائنات التي يراها، ما علاقة جدّه بكل ذلك ولماذا يطلق عليه لقب سيدنا.

محمد المأمون صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي قصص رعب بشكل مشوق، ورواية الديبو أيضًا تتضمن محتوى يشبه ما يقدمه في فيديوهاته على موقع يوتيوب، وتكشف الرواية عن أسرار وتجارب شخصية للكاتب، للدرجة التي يختلط فيه الأمر على القارئ، إذا كانت هذه قصة حقيقية أم من خيال المؤلف.

يروي محمد المأمون قصص رعب بشكل مشوق، ورواية الديبو أيضًا تتضمن محتوى يشبه ما يقدمه في فيديوهاته على موقع يوتيوب، وتكشف الرواية عن أسرار وتجارب شخصية للكاتب، للدرجة التي يختلط فيه الأمر على القاريء إذا كانت هذه قصة حقيقية أم من خيال المؤلف.