نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو لثلاث أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن، وذلك وسط تقارير تتحدث عن سير عمليات التفاوض بشأن صفقة تبادل محتملة، فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية مطلبها بوقف شامل لإطلاق النار في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت مقطع فيديو لثلاث أسيرات يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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