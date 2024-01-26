أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية، أنه "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والمحكمة في لاهاي حرمتنا من ذلك، فنحن نخوض حربا عادلة وسنواصلها حتى الانتصار المطلق".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية: سنواصل الحرب حتى الانتصار المطلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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