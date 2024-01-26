أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا أسقطنا صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون (حركة أنصار الله في اليمن) باتجاه السفينة يو إس إس كارني بخليج عدن". وفي وقت سابق، أعلنت شركة أمبري للأمن البحري عن وقوع حادث جنوب شرقي باب المندب. واكدت الشركة "رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند"، مؤكدة وجود بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة "يو إس إس كارني" بخليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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