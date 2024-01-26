غرفة التحكم المروري طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الامطار الغزيرة

طلبت غرفة التحكم المروري، من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720.

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