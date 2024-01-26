برّي عن إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون قدمه "التيار": غير دستوري و"قلت لباسيل هاي شغلة ما بتمر"

طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد إنتهاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من القاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة.

فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمر".