طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد إنتهاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من القاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة.
فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمر".
كانت هذه تفاصيل خبر برّي عن إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون قدمه "التيار": غير دستوري و"قلت لباسيل هاي شغلة ما بتمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.