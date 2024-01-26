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كربلاء.. الإطاحة بطبيب تجميل "أُميٌ" ويحمل شهادة دكتوراه من الأنترنت

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز، ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزُ جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء المقدسة تلقت معلومات دقيقة أكدت وجود شخص يدعي بأنه خبير في التجميل ويحمل صفة دكتور".

وأضاف، أنه "على أثر ذلك جرى استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض على المتهم، حيث اعترف بأنه أُمي ولا يحمل الشهادة الابتدائية، وانتحل صفة طبية بعد حصوله على شهادة وهمية عبر الإنترنيت، وبعد التعمق في التحقيق معه اعترف عن قيامه بتنظيم ورش تعليمية حول عمليات التجميل داخل إحدى المجمعات الطبية بشكل دوري".


وأتم البيان، انه "جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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