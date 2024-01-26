أوكرانيا توجه دعوة للرئيس الصيني

ابوظبي - سيف اليزيد - قال إيهور جوفكفا المستشار الدبلوماسي الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف دعت الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركة في "قمة سلام" مزمعة لزعماء العالم في سويسرا، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للأزمة الحالية.

وترتبط الصين بعلاقات وثيقة مع روسيا، لكنها قالت أيضا إنه يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول وعرضت المساعدة في التوسط في الصراع.

وقال المستشار جوفكفا، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع "نحن بالتأكيد ندعو الصين للمشاركة في القمة، على أعلى مستوى، على مستوى رئيس جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف "مشاركة الصين ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا. نحن نعمل مع الجانب الصيني. ونحث شركاءنا في العالم حتى ينقلوا للجانب الصيني مدى أهمية المشاركة في مثل هذه القمة".

وأعلن الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شراكة "بلا حدود" في بكين قبل ثلاثة أسابيع فقط من بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022.

وقال جوفكفا أيضا إن مستشاري الأمن القومي من 82 دولة شاركوا في محادثات هذا الشهر في مدينة دافوس السويسرية ركزت على خطة السلام الأوكرانية المكونة من 10 نقاط.

ولم تدع روسيا لحضور القمة المقررة.

وتنص خطة كييف على استعادة سلامة أراضي أوكرانيا وحماية إمدادات الغذاء والطاقة وإطلاق سراح كافة الأسرى.

وقال جوفكفا "سنتحدث عن خريطة طريق محددة في القمة لتنفيذ صيغة السلام هذه".