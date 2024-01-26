بدء الإضراب في طواقم الطيران لدى شركة ديسكفر إيرلاينز

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ إضراب طواقم الطيران في شركة ديسكفر ايرلاينز التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، وذلك حسبما أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" اليوم الجمعة.

وألغيت ثلاث رحلات مجدولة للشركة قبل ظهر اليوم، وهي رحلات إلى كانكون في المكسيك ورحلتين إلى كل من فويرتيفنتورا وتينيريفي في جزر الكناري.

كما ألغيت الرحلات العائدة من الجزر أيضا. وكانت شركة ديسكفر أعلنت أنها تعتزم نقل أكبر عدد ممكن من الركاب إلى وجهتهم. وتم إلغاء إحدى رحلتين كانتا مقررتين في المساء إلى ويندهوك (ناميبيا)، ولكن ذلك بسبب مشكلات تقنية، حسبما أوضحت متحدثة باسم الشركة.

وسيتم توفير باقي الرحلات كما هو مخطط لها من قبل شركة ديسكفر نفسها أو من قبل شركات طيران شريكة. كما ألغت الشركة بالفعل عشر رحلات كان من المفترض أن تقوم بتشغيلها اليوم الجمعة لصالح المجموعة الأم لوفتهانزا؛ وتعتزم لوفتهانزا بدورها تسيير هذه الرحلات بطرق أخرى.

ومن الممكن ألا يؤثر الإضراب سوى على رحلات المغادرة من ألمانيا من الناحية المبدئية، لكن ذلك يمكن أن يؤثر أيضا على رحلات الترانزيت. كانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" دعت أعضاءها إلى إضراب ليوم كامل، وانضمت إلى هذه الدعوة نقابة "أوفو" للمضيفين بالدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري لمدة 24 ساعة دون إجراء تصويت مسبق.

ويتعلق الأمر بأول اتفاقية أجور جماعية في شركة رحلات العطلات التي تأسست قبل عامين ونصف العام وتمتلك حاليا 24 طائرة.