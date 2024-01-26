استهداف إسرائيلي لأطراف راشيا الفخار وكفرحمام والضهيرة ويارين وطيرحرفا

أفادت مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائلي استهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية. وكان قد أكّد مراسل "النشرة" في الجنوب تعرّض اطراف الضهيرة ويارين وطيرحرفا لقصف مدفعي.

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