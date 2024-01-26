خرجت كافة معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان عن الخدمة بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة، وفق ما نقلت قناة "الجديد". وفي التفاصيل، أكد مصدر في شركة "كهرباء لبنان" للقناة أنّ "العمل جار على إصلاح العطل على أن تعود الأمور الى طبيعتها خلال مدة 3 ساعات تقريباً"، مشيراً الى أن "صاعقة أصابت خطوط الكهرباء نتج عنه العطل المذكور أنفاً".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجديد": خروج كافة معامل الكهرباء عن الخدمة بسبب العاصفة والعمل جار على إصلاح العطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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