رئيس جنوب إفريقيا: لن نتراجع عن الحق والعدالة ولا نريد أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى

اعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن "قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة وأثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".

ولفت رامافوزا، الى أن "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة، وقرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية".

وذكر أنه "منذ تشرين الأول الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات"، مشدداً على أن "إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان،ونحنلن نتراجع عن الحق والعدالة ولا نريد أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى".