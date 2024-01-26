فرنجية استقبل الأباتي محفوظ وبحث مع الأب عقل في مختلف الشؤون الوطنية والكنسية

استقبل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي الأب العام للرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه المدير العام الأب طوني فخري ورئيس دير مار جرجس عشاش الأب كليم التوني.

كما استقبل فرنجية مدير فرع جامعة اللويزة في الشمال الأب فرانسوا عقل وكان بحثٌ شامل في مختلف الشؤون الوطنية والكنسية والتربوية والإجتماعية.