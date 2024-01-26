إطلاق نار على صالون حلاقة في بتوراتيج- الكورة ولا إصابات

أطلق مجهولان على متن درّاجة ناريّة، النّار باتجاه صالون حلاقة رجالي عائد للمدعو "ح. و" على أوتوستراد بتوراتيج - قضاء ​الكورة​، من دون وقوع إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على المادّيّات.

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