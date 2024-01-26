الحاج تابع مع وزارة الداخلية أوضاع طرق المتن بعد شكاوى حول مرور الشاحنات الكبيرة

تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج قضية الإنهيارات ووضع الطرق في قضاء المتن، فتواصل في هذا السياق مع وزارة الداخلية والبلديات بعد تلقيه شكاوى من أهالي المتن من مرور شاحنات النقل الكبيرة بأعداد مرتفعة على طريق زحلة- ترشيش وصولا إلى ساحل المتن، بعد الإنهيارات التي اصابت طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات عليها.
وأعلن الحاج عن تجاوب الوزارة مع طلبه حيث تم على الفور، إعطاء التوجيهات للقوى الأمنية بمنع سير الشاحنات على طريق بكفيا - ضهور الشوير باتجاه زحلة من محلة عين علق.
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