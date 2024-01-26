محافظ بيروت نشر أسماء أصحاب مولدات تعهّدوا بتركيب العدادات على نفقتهم وطلب من المواطنين التبليغ

أشارت محافظ مدينة بيروت مروان عبود، في بلاغ أصدره الى أهالي وسكان مدينة بيروت، الى إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاًعلى حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، وإستكمالاً للإجراءات القانونية التي تم إتخاذها بحق أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء إشتراك المخالفين، حيث تم إحالتهم إلى جانب النيابة العامة المالية بموجب الإخبار عدد 5440/2023 تاريخ 15/1/2024 وجدول الأسماء الملحق به، لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة".

وأعلن عبود، أنه "بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، نشرنا أسماء أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك)، الذين تقدموا من الإدارة البلدية بالتعهد المطلوب مسجلاً لدى الكاتب العدل، بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم ودون أي إستثناء وعلى نفقتهم، والإلتزام بالتسعيرة التوجيهية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه دورياً على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة".

وذكر أنه "بناءً عليه، أطلُب من المواطنين الكرام، المشتركين لدى أصحاب مولدات الكهرباء الواردة أسماءهم في الجدول المرفق، الإبلاغ والإفادة عند الإقتضاء، عن أي مخالفة تتعلق بعدم تركيب عداد له، أو لجهة عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية، ليُصار إلى إتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحق المخالفين و المخلين بالتزاماتهم".