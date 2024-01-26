كلاس تمنى تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي: للتحول نحو الزراعة الدوائية

أعلن وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، "تأييده مساعي وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، في مطالبته إقرار الهيئة النّاظمة لزراعة ​القنب الهندي​، بما تشكّله من خطوة رائدة في مجال تنمية الزّراعة وتوجيه الإفادة من تنظيم هذا القطاع وإدارة توجيهه، خصوصًا لما يقدّمه من عائدات ماليّة ضخمة لصالح الخزينة العامة، وما يوفّره من فرص عمل ومجالات استثماريّة متنوّعة، يفيد منها القطاع الزّراعي والصّناعي؛ في ظلّ رقابة توجيهيّة رسميّة".

وتمنّى في بيان، "إصدار مرسوم تشكيل الهيئة، للبدء في عمليّة التّحوّل نحو الزّراعة الدّوائيّة، الّتي تعلو استثماراتها في مجالات تحديث التّنمية الزّراعيّة الموجّهة والإرشاديّة"، مشيرًا إلى أنّه "لطالما كان هذا المطلب نقطة الدّائرة في اهتمامات المسؤولين في منطقة ​بعلبك الهرمل​، الّتي يمكن أن تتحوّل بفعل صدور تنظيم الهيئة إلى مساحات إنمائيّة واستثماريّة يستفيد منها أبناء المنطقة وكلّ ​لبنان​".