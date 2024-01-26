فرنجية: قرار المحكمة الدولية انتصار للحق على الباطل وللعدالة على الإجرام وإدانة لإسرائيل

أكّد رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرئيل، يُعدُّ انتصارًا للحقّ على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنّه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدّوليّة لإسرائيل. للباطل جولة وللحقّ جولات".
وكانت قد أعلنت المحكمة، في قرارها الأوّلي في شأن الدّعوى الّتي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل وتتّهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعيّة" في قطاع غزة، أنّ على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فوريّة وفعّالة، للسّماح بتوفير خدمات أساسيّة ومساعدة إنسانيّة يحتاج إليها الفلسطينيّون في شكل ملحّ، لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". وشدّدت على أنّه على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التّحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كلّ أعمال الإبادة المحتمَلة في قطاع غزة".
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