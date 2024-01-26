أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة "ذو قيمة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يؤدي حكم محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، إلى وقف الهجمات "غير الإنسانية" ضد المدنيين.

وحسب سبوتنيك، قال أردوغان في بيان عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "أجد القرار القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قيّما، وأرحب به".

وأضاف: "نأمل أن تنتهي الهجمات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال والمسنين"، وتابع أن تركيا ستواصل محاولة "التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم".

وواصل أردوغان في تغريدته، مؤكدا: "سنواصل متابعة العملية لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن تركيا تزود جنوب أفريقيا بوثائق لدعم قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة.

وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".

وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".

وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".