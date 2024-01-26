العراق يفتح تحقيقًا باستهداف حقل للغاز في السليمانية

ياسر رشاد - القاهرة - وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق باستهداف حقل للغاز في السليمانية بإقليم كردستان العراق، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في الإقليم والمحافظات الأخرى.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)-: إنه "في الوقت الذي تسعى الحكومة العراقية لتطوير البنى التحتية للبلاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين وحفظ الاقتصاد الوطني، أقدمت عناصر تخريبية على استهداف حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بقصف بطائرة مسيرة، وإصابة أحد خزانات حفظ السوائل (الغاز) ضمن مرافق هذه الشركة مساء الخميس من دون وقوع إصابات بشرية، مما أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية بشكل مؤقت للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها لاحقاً بالكامل".

وأضافت أنه "على إثر هذا الاعتداء الغاشم وجه القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة".

وشدد "السوداني" بحسب البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كردستان العراق والمحافظات الأخرى".

وأضاف البيان، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".