وزير الخارجية الإسرائيلي: التزامنا بالقانون الدولي ثابت بغض النظر عن إجراءات لاهاي

ياسر رشاد - القاهرة - علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي أمرت تل أبيب باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، قال كاتس في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت، وهو قائم بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تماما مثل حق إسرائيل الأساسي في حماية مواطنيها ضد منظمة حماس الإرهابية، التي تدعو إلى تدمير دولة الشعب اليهودي".

وأضاف كاتس: "أكرر هذا الالتزام اليوم، عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، الطاقم القانوني الذي مثّل بلاده أمام المحكمة، قائلا: "نحن فخورون بكم".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".