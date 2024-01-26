مسيرات انتحارية تنهال على الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرق سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بأن سربا من الطائرات المسيّرة انهال على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.

وحسب سبوتنيك، أضاف المراسل شرقي سوريا، بأن "سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي ، حيث أصابت القاعدة بشكل مباشر".

وتابع المراسل، أن الهجوم الجديد استهدف القاعدة بـ 3 طائرات مسيرة على الأقل أصابت عمق الحقل بشكل مباشر، وهو الهجوم رقم 33 الذي تتعرض له القاعدة المذكورة خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وأوضح المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي لهجوم الطائرات، حيث سمعت أصوات القذائف المضادة بشكل واضح، لكن دون جدوى.

وفي هذه الأثناء، تشهد أجواء مناطق شرق وشمال دير الزور وشريط نهر الفرات الفاصل بين مناطق "قسد" ومناطق الجيش العربي السوري تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الأمريكية .

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد بعد تزايد الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا".

وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفي أغلب الأحيان تتبنى المقاومة العراقية تلك الهجمات.

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل يومي لهجمات صاروخية.