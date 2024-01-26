الخارجية القطرية: نرحب بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وهي انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أننا "نرحب بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وهي انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون"، معتبرةً أن "صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين ويستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت قد أعلنت محكمة العدل الدولية، في جلسة للبت في إجراءات موقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، أنّ "على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة"، مؤكدة أنّ "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفة "على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأوضحت أنّ "على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر"، لافتة إلى أنّ "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل"، وقالت: "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة".

وأشارت رئيسة المحكمة جوان إي دونوجو في بداية الجلسة، إلى أنّه "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة"، مؤكدة "أننا لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، معلنة أنّ "الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة".

وأوضحت أنّ "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أنّ "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا".