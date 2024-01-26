أعلنت وزارة الخارجية العمانية، "أنّها تابعت قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الّذي صدر اليوم، في الدّعوى الّتي تقدّمت بها جمهوريّة جنوب إفريقيا ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمّد والواسع النّطاق لالتزاماتها القانونيّة والإنسانيّة لاتفاقيّة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي ترحّب فيه سلطنة عمان بقرارات المحكمة وتشدّد على الالتزام بها، فإنّها تؤكّد ضرورة الوقف الفوري لأشكال العدوان الإسرائيلي كافّة ضدّ قطاع غزة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وفكّ الحصار المفروض عليها؛ بما يكفل الدّخول الآمن لأنواع الاحتياجات الإنسانيّة كافّة".
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليّات العسكريّة وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني"، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهوريّة جنوب إفريقيا على "موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحقّ والعدالة الإنسانيّة وتبنّيها رفع هذه الدّعوى أمام المحكمة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية عمان رحبت بقرارات المحكمة الدولية: للالتزام بها والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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