أعلنت كتائب "القسام"، أنه "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي، أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم بعد إغلاق بوابة أحد الأنفاق على 7 جنود صهاينة وبعد نزولهم لداخله تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد رعدية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ثم قاموا باستهداف دبابتين من نوع ميركفاه بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا دبابتين من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مخيم المغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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