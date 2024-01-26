"LBCI": اجتماع اللجنة الخماسية دحض كل الشائعات التي تحدثت عن خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين

كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة للـ"LBCI"، أن "اجتماع سفراء اللجنة الخماسية امس شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة".

ولفتت المصادر، الى ان "الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين"، لافتةً الى أن "من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة اي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لايجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي".

اللجنة الخماسية امس شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة