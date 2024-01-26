انت الان تتابع خبر الحكومة الفلسطينية تعلق على قرار محكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اشتية: "من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ "رد الدعوى" مهم".

وأضاف اشتية أن "دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع".



وتابع اشتية أن "القرار يضع حدا لثقافة الإجرام الإسرائيلية".

ودعا المجتمع الدولي "لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة، وطالب دول العالم باحترام القرار والالتزام بعد التواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية".

وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني "بالشكر والامتنان لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة".

وأكد أن "نضال الشعب الفلسطيني يخدم الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل".

