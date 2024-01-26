كندا تعلن قراراً مهماً في إطار علاقاتها مع تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدران، اليوم الجمعة، إن كندا وافقت على استئناف بيع الأسلحة إلى تركيا بعد أشهر من المفاوضات.

وتوصلت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى اتفاق لاستئناف تصدير أوتاوا مكونات طائرات مسيرة إلى أنقرة.

وأشار المصدران إلى أن الإجراء جاء بعد إتمام تركيا تصديقها على طلب انضمام السويد إلى الحلف.

كانت الجريدة الرسمية في تركيا نشرت، أمس الخميس، بروتوكولاً بشأن انضمام السويد إلى الناتو، وهي خطوة فنية أخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى الدولة الاسكندينافية للانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الثلاثاء عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد، ما يعني أن تركيا أكملت كل الخطوات المتوقعة منها.

وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

وقدّمت السويد، في مايو 2022، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا التي أصبحت في أبريل 2023 العضو الحادي والثلاثين في الحلف.

ويتطلب انضمام أي دولة إلى الناتو مصادقة كل الدول الأعضاء في الحلف على طلب انضمامها.