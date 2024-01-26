الأمم المتحدة تعلن موقفها من نقل سكان غزة لجزيرة صناعية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 ، أنها لا تؤيد اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية في البحر المتوسط.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي ، أن الأمم المتحدة وشركائها تمكنوا أمس من زيارة مستشفى الشفاء شمال غزة بعد عرقلة الدخول لإسرائيل الذي دام خمسة أيام.

وأضاف دوجاريك أنهم تمكنوا من نقل كمية محدودة للغاية من الوقود إلى المستشفى الشفاء.

وبيّن أن آلاف الأشخاص لجأوا إلى المستشفى، وأنهم عانوا من نقص المعدات والمياه والغذاء.

وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الصراع الدائر وحواجز الدخول الذي تقيمه إسرائيل يؤثر بشكل خطير على المساعدات المقدمة إلى شمال غزة.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وقال: "نحن لا نؤيد اقتراح الجزيرة الإسرائيلي".

وردا على سؤال حول عدم احترام إسرائيل للمقابر في غزة، قال دوجاريك: "الأمر مزعج للغاية، لقد رأيت الصور، ويجب التحقيق فيها".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اقترح أمس الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي دعي إليه، إنشاء جزيرة صناعية في البحر المتوسط ​​لتوطين سكان غزة.

المصدر : وكالات