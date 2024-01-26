أشارت "شركة كهرباء زحلة"، إلى "خروج جميع معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان عن الخدمة بعد ظهر اليوم، ما أدّى بالتّالي إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي مستمرّ لغاية الآن على جميع الأراضي اللّبنانيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "خدمتها مستمرّة على مدار السّاعة، وأنّ ورش الصّيانة جاهزة للتّدخّل وتصليح أيّ عطل قد ينجم عن العاصفة 24/24 ساعة"، داعيةً إلى "الاتصال بها والتّبليغ عن الأعطال في حال وقوعها".
كانت هذه تفاصيل خبر "كهرباء زحلة" بعد خروج معامل إنتاج "كهرباء لبنان" عن الخدمة: خدمتنا مستمرة على مدار الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.