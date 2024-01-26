"كهرباء زحلة" بعد خروج معامل إنتاج "كهرباء لبنان" عن الخدمة: خدمتنا مستمرة على مدار الساعة

أشارت "​شركة كهرباء زحلة​"، إلى "خروج جميع معامل إنتاج ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن الخدمة بعد ظهر اليوم، ما أدّى بالتّالي إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي مستمرّ لغاية الآن على جميع الأراضي اللّبنانيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "خدمتها مستمرّة على مدار السّاعة، وأنّ ورش الصّيانة جاهزة للتّدخّل وتصليح أيّ عطل قد ينجم عن العاصفة 24/24 ساعة"، داعيةً إلى "الاتصال بها والتّبليغ عن الأعطال في حال وقوعها".