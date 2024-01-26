أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، الى أن "لا موعد محدّداً لاجتماع اللجنة الخماسيّة ولكن سنقوم بجولة على الأفرقاء اللبنانيّين ونأمل أن يُنتخب رئيسٌ اليوم قبل الغد".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: لا موعد محدّداً لاجتماع اللجنة الخماسيّة ونأمل أن يُنتخب رئيسٌ اليوم قبل الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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