أبو فاعور عن إنشاء معمل توليد أوكسيجين بمستشفى راشيا: العمل به سيبدأ الأسبوع المقبل

توجّه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، بالشّكر إلى وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​ ومنظمة "اليونسيف"، على إنشاء معمل توليد أوكسيجين لمستشفى راشيا بكلفة 500 ألف دولار.

وأشار في تصريح، إلى أنّها "خطوة جديدة مقدّرة ومشكورة، في إطار دعم صمود ​مستشفى راشيا الحكومي​ واستمراريّته وتطويره، تمثّلت بصدور مرسوم قبول هبة من منظّمة "​اليونيسف​" لصالح إنشاء معمل توليد أوكسيجين في المستشفى مع ​الطاقة الشمسية​ المطلوبة لتشغيله بكلفة 500 ألف دولار، وقرب وصول المعدّات".

وأوضح أبو فاعور أنّ "العمل به سيبدأ في الأسبوع المقبل، وهو سيوفّر على المستشفى كلفة تأمين ​الأوكسيجين​، الّتي تبلغ 60 ألف دولار سنويًّا". وشكر "اليونسيف" على مساهمتها، والأبيض "الّذي يقدّر قيمة المستشفى ويحيطه دائمًا بالعناية، في إطار حرصه على خدمة المواطنين والمرضى". كما شكر لفريق عمله "اهتمامه بمستشفى راشيا ومتابعته هذا الموضوع، وإيلاءه الاهتمام الخاص منذ اللّحظة الأولى، حتّى صدور المرسوم ووصول المعدّات".

وأكّد "مواصلة السّعي مع الجهات المعنيّة كافّة والخيّرين، لتأمين كلّ مستلزمات الاستمراريّة والتّطوّر للمستشفى، ليبقى قادرًا على تأمين الخدمات الصّحيّة اللّازمة واللّائقة لجميع المواطنين".