خبراء الأرصاد بالسعودية يكشفون موعد الأيام الأكثر برودة في فصل الشتاء

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية الفترة المقبلة رياحا شديدة وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بعدد من المدن والتي قد تصل إلى صفر درجة مئوية، حيث توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون الأسبوع المقبل الأكثر برودة بفصل الشتاء الحالي.

وقال القحطاني في تصريحات إعلامية: "إن أجواء المملكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، بجانب نشاط ملحوظ للرياح على عدد كبير من مناطق المملكة، بالإضافة إلى فرص لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل المرتفعات والمدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وحائل، ومتوقع استمرار هذه الظواهر الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل".

أما عن اكثر المدن برودة قال: "من المتوقع أن تتصدر طريف مدن السعودية في مستوى انخفاض درجات الحرارة في شتاء هذا العام، وأقل درجة تم تسجيلها هذا العام كانت درجة واحدة على طريف، ومتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفرًا مئويًا".

كما توقع خبير الأرصاد الدكتور زياد الجهني أن يكون الأسبوع القادم، الأكثر برودة منذ بداية الشتاء لهذا العام، وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا:"سنرى مناطق تلامس الصفر المئوي بخاصة شمال وشمال غرب، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، بخاصة يومي الأحد والإثنين".

يذكر أن اليوم شهد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.