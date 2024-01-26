"الملك سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية ومساعدات إيوائية في جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات إنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أنه جرى أمس توزيع سلال غذائية ومساعدات إيوائية للنازحين في مخيمات الإيواء غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع .

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ومن جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.830 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 27.330 فرداً من الأسر النازحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا .