المستشار النمساوي: الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم "مفصلية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم هى انتخابات مفصلية حيث تواجه البلاد الكثير من التحديات خاصة الهجرة والمناخ والتضخم.

جاء ذلك خلال خطاب المستشار اليوم الجمعة فى افتتاح الحملة الانتخابية المبكرة لحزب الشعب الحاكم فى مدينة ويلز بولاية النمسا العليا.

وأوضح المستشار أن الحكومة تخطط لخفض الشريحة الضريبية الأولى وجعل العمل الإضافى معفى من الضرائب وإلغاء جميع الرسوم والضرائب على المنزل الأول، وأشار إلى انه جارى بحث تشديد قيود المساعدات وقبول اللاجئين الجدد بما يحد من نمو الهجرة غير الشرعية.



يشار إلى أن الساحة السياسية فى النمسا تشهد جدلا حول تبكير موعد الانتخابات ليكون فى مارس المقبل بدلا من سبتمبر، وينتشر مقترح بإمكانية الجمع بين انتخابات المجلس الوطنى "البرلمان" والاتحاد الأوروبى فى التاسع من يونيو المقبل.