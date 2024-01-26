أ ف ب: مصر تشارك في اجتماعًا أمنيا بفرنسا بشأن تطورات الحرب على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن باريس ستستضيف اجتماعا بشأن غزة بمشاركة الاستخبارات الأمريكية ومصر وإسرائيل وقطر.

وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أن باريس تستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأمريكية ومصر وإسرائيل وقطر.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت نقلا عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لقيام مدير المخابرات المركزية بجولة خارجية في إطار جهود للتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن مدير المخابرات الأمريكية سيتوسط في اتفاق طموح لإطلاق سراح كل المحتجزين في مقابل وقف طويل الأمد للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث اليوم الجمعة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث آخر تطورات الوضع في قطاع غزة، وفقا لما أعلنته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث، الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وتابع البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن الأسرى المحتجزين في غزة.