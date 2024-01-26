البيت الأبيض: بايدن يريد إنهاء الحرب في غزة لكن وقف إطلاق النار ليس خيارًا أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في إحراز تقدم في المحادثات بشأن الرهائن المحتجزين في غزة

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "السبب الرئيسي لمحادثة الرئيس بايدن مع أمير قطر، هو مناقشة إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى، كما أن إسرائيل بحاجة إلى الحصول على المساعدات لتتمكن من الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حماس

وأضاف كيربي: "نهجنا في مساعدة إسرائيل أظهر نتائجه حتى الآن وسنواصل العمل بنفس النهج، كما أن قرارات محكمة العدل الدولية تتسق مع كثير من مواقفنا، خصوصا فيما يتعلق بحق إسرائيل في استهداف الإرهابيين، كما أن الرئيس بايدن يعمل على إعادة الأسرى وليس معنيا بالأجندة الانتخابية ولا يحرص سوى على حياة الأسرى والناس في غزة".

وأشار كيربي: "لا نعتقد أن قرار محكمة العدل الدولية سيغير من نهج الولايات المتحدة، كما أن الرئيس بايدن يريد انتهاء الحرب في غزة بكل تأكيد، لكن وقف إطلاق النار بشكل عام ليس هو الخيار الأفضل، كما أن إسرائيل تواجه تهديدا حقيقيا من حماس ولهم كامل الحق في ملاحقة هذا التهديد".

وتابع كيربي: "لا توجد أي مؤشرات على إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، هناك ما يدعونا للقلق بشأن الأفعال التي قام بها بعض موظفي الأونروا في غزة لكن هذا لا يعني اتهام الوكالة بأسرها، إضافة إلى أننا سنحاسب الأونروا على السلوكيات المنسوبة لبعض موظفيها في غزة".