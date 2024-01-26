القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا السفينة النفطية البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بصواريخ مناسبة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن "استهداف سفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة مما أدى إلى احتراقها".

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