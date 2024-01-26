أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 من مساء يوم الجمعة 2024-01-26، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".
وكشف في بيان ثان، أنّ "قوّة قنّاصة في المقاومة الإسلاميّة، قامت اليوم باستهداف الأجهزة الأمنيّة التّجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط موقع بركة ريشا وأجهزة أمنية تجسسية مرفوعة على ثكنة زرعيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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