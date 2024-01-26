حجار زار مستشفى جزين الحكومي واكد اهمية دعم المستشفيات في الارياف

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، خلال زيارته مستشفى جزين الحكومي، الى "اهمية دعم المستشفيات الحكومية وخاصة المستشفيات في الارياف"، واعداً بـ"متابعة دعم المستشفى لما في ذلك من اهمية طبية نظرا لبعد المسافة عن اقرب مستشفى في المدينة".

من جهته شكر مسعد لوزير الشؤون دعمه لمستشفى جزين، لافتاً الى اهمية "وجود بعض الاجهزة التي يسعى لتأمينها والتي من خلالها يمكن تأمين خدمات طبية اكثر للمرضى".

وأكد "التواصل والتعاون مع حجارفي سبيل تأمين دعم كاف للمستشفى لتبقى وتستمر".