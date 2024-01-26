أسعار النفط تقفز الى أكثر من 83 دولارا للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول امريكي، إن "سفينة تجارية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق من اليمن".

وذكرت بعض الجماعات في بيان، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها".



ولفتت إلى، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".