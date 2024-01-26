سلطنة عمان ترحب بقرارات "العدل الدولية" بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت ⁧‫سلطنة عمان اليوم الجمعة بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وخرق التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وشددت في بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العمانية على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.